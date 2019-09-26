Fikret Orman isyan etti: "Bizi hırsız yaptılar"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü yönetim kurulu toplantısı için Beşiktaş Park’a geldi. Taraftarlardan destek tezahüratları alan Orman, "Bizi hırsız yaptılar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü yönetim kurulu toplantısı için Beşiktaş Park’a geldi. Taraftarlardan destek tezahüratları alan Orman, "Bizi hırsız yaptılar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" dedi.
Aracından indiği esnada bazı taraftarların Orman’ın boynuna sarılarak ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlılar, “Biz 15 sene şampiyonluk göremedik. Sen bu stadı yaptın. Bizi bırakma başkanım. Sen bunu hak etmedin. Arkanızda dağ var. 2-3 kişinin sözlerine bakma. Önce Allah sonra biz varız. Size güveniyoruz” diyerek Fikret Orman’ın kararından dönmesini istedi.
Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan Orman, kendisini bekleyen taraftarlara ise, “Bizi hırsız yaptılar. Ben emek verdim. Ben kanımı verdim. Paralar nerede diyorlar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı” diyerek adeta isyan etti.(İHA)
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