Son Dakika
“Nuh'un Gemisi“de Hedef UNESCO Kültür Mirası Listesi
Ahilik Kültürü, Ahi Evran'da öğrencilere anlatıldı
Bakan Soylu'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
Döviz kurları 19 Eylül 2019
VİOP'ta endeks kontratı bugün düşüşte
Başkan Balcı, Ankara Kalesinde emektar esnaflarla buluştu
Küresel piyasalar, Fed ve BoJ'un ardından yön arayışında
Kuzey Irak’ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Brent petrolün varili güne 63,75 dolar bandında başladı
Ankara TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

Filenin Efeleri, son 16 turuna adını yazdırdı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Finlandiya’ya 25-20, 15-25, 18-25, 25-23 ve 15-12‘lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Sahadan 1 puanla ayrılan Filenin Efeleri, grup aşamasını 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi.

Spor 19.09.2019, 09:04 19.09.2019, 09:18
Filenin Efeleri, son 16 turuna adını yazdırdı
banner63

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Finlandiya’ya 25-20, 15-25, 18-25, 25-23 ve 15-12‘lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Sahadan 1 puanla ayrılan Filenin Efeleri, grup aşamasını 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi.

C Grubu’nda bugün oynanan diğer karşılaşmada Rusya, Slovenya’yı 3-0 (25-21, 25-21, 25-21) mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Rusya, Slovenya, Türkiye ve Finlandiya, adlarını son 16 turuna yazdıran takımlar oldular. Filenin Efeleri’nin son 16 turundaki rakibi ise; A Grubu’nu 2. sırada tamamlayan İtalya oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, İtalya ile oynayacağı karşılaşma 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00’de Fransa’nın Nantes kentinde oynayacak.

Salon: Dvorana Center Stozice

Hakemler: Sinisa Isajlovic (Avusturya), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)

Finlandiya: Kaurto, Tervaportti, Siltala, Siirila, Sivula, Ronkainen, Kerminen (L) (Suihkonen, Krastins, Sinkkonen, Kaislasalo, Lankinen, Ivanov)

Türkiye: Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L) (Batuhan, İzzet, Vahit Emre)

Setler: 25-20, 15-25, 18-25, 25-23, 15-12

Süre: 123 dakika (25,22,27, 31,18)

(İHA)

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@