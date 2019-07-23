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“Filenin Genç Sultanları” Almanya Sınavında

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (EYOF)’nde U18 Genç Kız Milli Takımımız, üçüncü ve son maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. “Filenin Genç Sultanları” turnuvaya şanssız bir başlangıç yaparken ikinci maçında İtalya karşısında fırtına gibi eserken son sınavına bu moralle hazırlandı.

Spor 23.07.2019, 17:04 Tuğçe Hanım
“Filenin Genç Sultanları” Almanya Sınavında

Filenin Genç SultanlarıAlmanya Sınavında

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (EYOF)’nde U18 Genç Kız Milli Takımımız, üçüncü ve son maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. “Filenin Genç Sultanları” turnuvaya şanssız bir başlangıç yaparken ikinci maçında İtalya karşısında fırtına gibi eserken son sınavına bu morallehazırlandı.

Millilerimiz, Darnagul Arena’da oynanan mücadelede İtalya’yı 25-21, 25-22 ve 25-23‘lük setlerle 3-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. U18 Genç Kız Milli Takımımız, turnuvada iddiasını sürdürmek adına B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında 24 Temmuz 2019, Çarşamba günü (Yarın) Türkiye saati ile 18.00’da Almanya ile karşılaşacak.

#Filenin Genç Sultanları #almanya #spor haberleri #Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali #U18 Genç Kız Milli Takımı
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