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Filenin Genç Sultanları, İsveç’i 3-1 yendi

U18 Genç Kız Voleybol Milli Takımımız, hazırlık maçında İsveç ile karşılaştı.

Spor 08.08.2019, 11:45 Ramazan Durmuş
Filenin Genç Sultanları, İsveç’i 3-1 yendi
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Balkan ve Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren U18 Genç Kız Milli Voleybol Takımımız, hazırlık karşılaşmasında İsveç A Kadın Milli Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 25-18, 25-18, 21-25 ve 25-17‘lik set skorlarıyla 3-1 kazandı.

SALON: TVF Başkent

TÜRKİYE: Hilal, Sude, Damla, Pelin, Aleyna, Hanife Nur, Gülce (L), Selin (L) (Derin, Özlem, Çağla, Zeynep (L), Sabire, Elifsu, Miray, İpar, Dalia, Sude Naz)

İSVEÇ: Lundvall, Hansson, Wasswerfaller, A.Haak, L.Andersson, V.Andersson, Ahman (L) (Brink (L), Areskoug)

SETLER: 25-18, 25-18, 21-25, 25-17

SÜRE: 1 saat 22 dakika (22′, 21′, 21′, 18′)

SÜPER KUPA’DA “AVRUPA ŞAMPİYONASI” VURGUSU

Bu arada Akhisarspor ile Galatasaray takımları arasında Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan TFF Süper Kupa 2019 müsabakasında; 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında ilk kez 4 ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği ve finallerine Ankara’nın ev sahipliği yapacağı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na vurgu yapıldı.

Her iki takım oyuncuları karşılaşmasının seremonisine “Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Ankara’da” ve “Filenin Sultanlarını Destekliyoruz” yazılı pankartla sahaya çıktılar

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#spor #voleybol #Türkiye Voleybol Federasyonu #u18 genç kız milli voleybol tamımı #filenin sultanlarını destekliyoruz
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