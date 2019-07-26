Filenin Genç Sultanlarının Büyük Gururu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya ve Hırvatistan’ın ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV U16 Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda namağlup şampiyon olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı ile Ankara Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi.

Sporcularla ve teknik kadro ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Öncelikle namağlup şampiyonluğunuzdan dolayı hepinizi kutluyor ve tebrik ediyorum. Ülkemiz adına, gençlerimiz adına, Türk spor camiası adına bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ”

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını vurgulayarak, “Ülkemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği spor yatırımlarının bu tür başarılarla taçlanması bizleri ayrı mutlu ediyor. Geleceğe dair ümitlerimizi ve umutlarımızı pekiştiriyor. Bu başarıların en alt yaş grubundan en üst yaş grubuna kadar sağlanmasını arzu ediyoruz. Başarılarınız ile hem bizlere mutluluk sağlayacaksınız hem de bundan sonraki nesillere rol model olacaksınız, böylece gelecekte de imzanız olacak. Ayrıca bugün 24 Temmuz görevleri başında bizleri zor şartlarda takip eden basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Üstündağ’dan teşekkür

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise yaptığı konuşmada; “Sayın Bakanıma bizleri ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Spora önem veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize, bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımın da belirttiği üzere bizlerin her zaman sesi olan tüm emekçi basın mensuplarının basın bayramını kutluyorum. Bu başarıda en büyük pay, kulüplerimizin ve sporcularımızın ailelerine aittir. Kulüplerimize ve ailelerimize verdikleri destek ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Federasyon olarak Türk voleybolunu ileriye taşıyabilmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Türk sporunun en başarılı takım sporu olan voleybolun daha büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum. 23 Ağustos tarihinde başlayacak, 8 Eylül tarihinde sona erecek A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na 16 yıl aradan sonra yeniden Ankara’da ev sahipliği yapacağız. Voleybol dolu bir organizasyon bizleri bekliyor. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha hem Balkan hem de Avrupa Şampiyonası’nda namağlup şampiyon olan takımımızı ve teknik ekibini tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

İNANÇ “BAŞARIYA DEVAM”

16 Yaş Altı Küçük Kız Milli Takımı Başantrenörü Berk İnanç, organizasyonda şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Öncellikle Türk sporu ve voleyboluna hayırlı olsun. Hem Balkan hem de Avrupa Şampiyonası’nda namağlup bir şekilde şampiyon olmak gerçekten gurur verici. Bu çocuklarımızın gelişimini takip ederek, daha üst seviyelerde, daha güzel başarılar kazanmak için planlamalar yapacağız.” diye konuştu.

KAPTAN PELİN: GURURLUYUZ

16 Yaş Altı Küçük Kız Milli Takımı kaptanı Pelin Eroktay ise; şampiyonada çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Namağlup bir şekilde Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz. Böyle bir başarı elde etmek gerçekten harika bir duygu. Bizlere sağladığınız imkanlar için de teşekkür ediyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşme sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız ile birlikte Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’ni gezerek tesis hakkında bilgi aldılar.