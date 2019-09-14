"Filenin Güvercinleri" Bedestenlioğlu'na emanet

PTT Spor Kadın Voleybol Takımı’nın yeni Başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu oldu. Başarılı antrenör sezon öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2018-2019 sezonu 1. Lig Bayanlar Play-Off finallerinde şampiyon olan ve adını Sultanlar Ligine yazdıran PTT Spor Kadın Voleybol Takımında Başantrenörlük koltuğuna Mehmet Bedestenlioğlu oturdu. Başarılı Başantrenör sezon öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı.

Birçok branşta önemli milli takım sporcuları yetiştiren PTT Spor Kulübü, Voleybol Bayanlar 1. Liginde yakaladığı büyük başarıyı Sultanlar Ligine de taşımak istiyor. Avrupa hedefiyle yoluna devam eden PTT Spor Kadın Voleybol Takımı’nda görev yapacak olan Başantrenör, yeni takımıyla birlikte liderlik için yarışacak. İç ve dış transferlerle takımı güçlendiren Filenin Güvercinleri, sezona hızlı bir giriş yapacak. PTT Spor Kulübü sezonun ilk haftasında deplasmanda Atlas Global Yeşilyurt ile karşılaşırken, ikinci hafta evinde Vakıfbank’ı ağırlayacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) 179 yıldır Türkiye’nin her bölgesine kargo, lojistik, sigorta, e-ticaret ve bankacılık başta olmak üzere birçok alanda hizmet ağını genişleterek sürdürüyor. PTT AŞ, ekonomik ve sosyal hayata katkısının yanında spor, kültür ve sosyal sorumluluk alanında da Türkiye’ye fayda sağlamaya devam ediyor.

Mehmet Bedestenlioğlu Kimdir?

Uzun bir dönem voleybol oynadıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mehmet Bedestenlioğlu, kazandığı başarılarla Türk voleybolunda önemli bir yer edindi.

1982 yılında Ankara DSİ Spor takımında antrenörlüğe başlayan Bedestenlioğlu, Emlak Kredi Bankası, Galatasaray, Eczacıbaşı Spor Kulübü, Sarıyer Belediyesi, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Spor Kulübü gibi kulüp takımlarının yanı sıra yıldız milli takım antrenörlüğü, A milli kadın ve erkek voleybol takımlarını çalıştırdı. Teknik direktörlük kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Bedestenlioğlu, Ankara DSİ Spor Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu (1983), ISF Liseler arası Dünya 2.liği (1999) ve 3.lüğü(1997), Eczacıbaşı A Bayan Takımı ile Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonluğu(2002), A Bayan Milli Takım dünya 6.lığı(2010) elde etmiştir.