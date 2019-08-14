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"Filenin Sultanları" Antalya sınavında

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası sınavı öncesinde yarın Antalya'daki Gloria Cup'ta sahne alıyor.

Spor 14.08.2019, 12:36 Ramazan Durmuş
"Filenin Sultanları" Antalya sınavında

Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası sınavı öncesinde yarın Antalya'daki Gloria Cup'ta sahne alıyor.

23 Ağustos – 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 15-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te yer alan Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde bu yıl 3.’sü gerçekleştirilecek Gloria Cup’ta dünyanın önde gelen voleybol takımları bir araya gelecek.

Smart Casual Event’ın organizatörlüğünde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası (EuroVolley) hazırlıklarına devam eden 4 milli takımın katılımı ile düzenlenecek Gloria Cup turnuvasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız; Sırbistan, İtalya ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Gloria Cup turnuvasında karşılaşmalar, TRT SPOR ekranlarından izleyici ile buluşacak.

Gloria Cup’ın maç programı ise şu şekilde:

15 Ağustos 2019
16.30 Türkiye – Hırvatistan (TRT SPOR/Canlı)
19.00 Sırbistan – İtalya

16 Ağustos 2019

16.30 Hırvatistan – Sırbistan (TRT SPOR/Canlı)
19.00 Türkiye – İtalya (TRT SPOR/Canlı)

17 Ağustos 2019
14.30 Türkiye – Sırbistan (TRT SPOR/Canlı)
17.00 İtalya – Hırvatistan

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #voleybol #tvf #Filenin Sultanları #avrupa voleybol şampiyonası #gloria sport arena #gloria cup
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