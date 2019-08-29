Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 Turu’nda

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu’nun son mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

Türk Milli Takımı, Ankara Arena’da 10 bin 500 seyirci önünde son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede 25-23, 19-25, 22-25, 22-25’lik setlerle Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu’nu 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Ilaria Vagni

Türkiye: Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Şeyma, Kübra, Meryem, Naz, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)

Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Velikovic, Ognjenovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Setler: 25-23,19-25, 22-25, 22-25

Süre: 1 saat 51 dakika (31,23, 26, 31)

(Yunus Emre Kartal/İHA)