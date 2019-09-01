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Filenin Sultanları çeyrek finalde

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Son 16 turunda Türkiye, Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Spor 01.09.2019, 22:21 01.09.2019, 22:26
Filenin Sultanları çeyrek finalde

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Son 16 turunda Türkiye, Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ankara Arena’da oynanan Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde, Filenin Sultanları seyirci desteğini de alarak ilk seti 26-24 önde tamamladı. İkinci sete kötü başlayan milliler Samanta’nın sayılarına engel olamayarak 18-25 skorla Hırvatistan beraberliği yakaladı. Üçüncü sette ise kıyasıya bir mücadele vardı. Filenin Sultanları, Ebrar ve Eda’nın sayılarıyla ne kadar mücadele etse de, milliler yine Samanta’nın sayılarına engel olamadı. Hırvatistan 31-33 skorla 2-1 öne geçti. 4’üncü sette ise Filenin Sultanları, özellikle Fatma Yıldırım’ın bulduğu sayılarla seti 25-22 önde tamamlayarak eşitliği yakaladı ve maçı 5’inci sete taşıdı. Beşinci sette Eda Erdem Dündar’ın etkili oyunuyla seti 16-14 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Vladimir Oleynik, Koen Luts

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş,Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, (L) Simge Şebnem Aköz, (L) Aylin Sarıoğlu, Seyma Ercan, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt

Hırvatistan: Karla Klaric, Martina Samadan, Samanta Fabris, Lucija Mlinar, Beta Dumancic, Bernarda Brcic,(L) Rene Sain, (L) Nikola Bozicevic, Nika Stanovic, Bozana Butigan, Matea Ikic, Sanj Gamma- Popovic, Lea Deak,

Setler: 26-24- 18-25-31-33-25-22-16-14

Süre: 2 saat 13 dakika(28,24,37,25,19)

(Mehmet Kalay - Yunus Emre Kartal/İHA)

#çeyrek final #Filenin Sultanları #2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası
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