Filenin Sultanları, Çin Sınavına Hazır

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi sağlık sponsoru olan Acıbadem Sağlık Grubu’nun Fulya’da bulunan Acıbadem Sports ziyaretinde; A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları yetkililerden bilgi aldı.

Performans testleri hakkında da bilgiler alan oyuncular “Türkiye’nin ilk ve tek mükemmeliyet merkezi olan Acıbadem Sports’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları büyük bir moralle gidecekleri Çin’deki karşılaşmalardan çok umutlu olduklarını söylediler.

KAPTAN EDA’NIN SÖZLERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise; “Bizler profesyonel spor yapıyoruz. Yaptığımız işten ötürü beslenmemize, çalışmamıza, A’dan Z’ye her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı yaşam son derece önemli, kendimize bakmamız gerekiyor. Düzenli uyku da çok önemli; hatta bu işin yüzde 50’si. Uykumu iyi aldığımda o günkü idman ne kadar zorlu olsa da etkilenmiyorum. Çok fazla stres de yapmamamız gerekiyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Arada tatlı kaçamaklar yaptığım da oluyor. Sporcu olduğum için çok şanslıyım, hem meslek hem hobi olarak yapıyorum. Bunun bana çok faydası olduğuna inanıyorum; hem zihinsel hem fiziksel olarak kendimi zinde hissediyorum” dedi.

Kaptan Eda Erdem Dündar ayrıca; Acıbadem Sports’un dünya çapında bir merkez olduğunu, bugünkü ziyaretten son derece etkilendiğini söyledi.