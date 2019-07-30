“Filenin Sultanları” Çin Sınavında

2-4 Ağustos tarihlerinde Çin’in Ningbo kentinde düzenlenecek 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dün Medya Günü’nde basın mensupları ile bir araya geldikten sonra Çin’e hareket etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Voleybol Salonu’nda düzenlenen etkinliğin ilk bölümünde toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından devam eden medya gününün ikinci bölümünde ise; Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basının yoğun bir ilgi gösterdiği medya gününe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da katıldı

İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, medya günü etkinliğinin ardından olimpiyat elemeleri müsabakalarını oynamak üzere Çin’e hareket etti.