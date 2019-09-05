Filenin Sultanları final için hazırlanıyor

Çeyrek finalde Hollanda’yı çok rahat bir şekilde 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi Almanya’yı 3-2 mağlup eden Polonya oldu.

Çeyrek finalde Hollanda’yı çok rahat bir şekilde 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi Almanya’yı 3-2 mağlup eden Polonya oldu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları tamamlanırken gözler, Filenin Sultanları nın Polonya maçına çevrildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları tamamlanırken gözler, Filenin Sultanları nın Polonya maçına çevrildi.

7 Eylül Cumartesi günü Polonya ile yarı finalde karşılaşacak olan Filenin Sultanlarının bu karşılaşmayı da kazasız atlatması halinde finaldeki rakibi Sırbistan-İtalya maçının galibi olacak.

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın organizatörlerinden olan Polonya, B Grubu’nu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda da İspanya’yı 3-0, çeyrek finalde de Almanya’yı 3-2 mağlup eden Polonya, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanı sıra; Sırbistan, İtalya ve Polonya, adlarını yarı finale yazdıran diğer ülkeler oldular.

Şampiyonayı, 1967 ve 2003’ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

Avrupa Şampiyonası’nda yarı final karşılaşmaları 7 Eylül’de oynanacak.

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde:

Ankara, Türkiye

07 Eylül 2019, Cumartesi

17.00 Sırbistan – İtalya

19.30 Türkiye – Polonya

Türkiye – Polonya karşılaşması 7 Eylül 2019 tarihinde, saat 19.30’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen yayınlayacak.