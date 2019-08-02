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Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemelerinde Sahne Alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız; 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemelerinde sahne alıyor.

Spor 02.08.2019, 15:15 02.08.2019, 15:23 Ramazan Durmuş
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemelerinde Sahne Alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız; 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemelerinde sahne alıyor.

4 Ağustos’a kadar devam edecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda yer alan Millilerimiz, Çin, Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

Oynanan karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Filenin Sultanlarının Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki maç programı şu şekilde:

2 Ağustos 2019: TSİ 15.00 Türkiye – Almanya

3 Ağustos 2019: TSİ 10.00 Türkiye – Çek Cumhuriyeti

4 Ağustos 2019: TSİ 15.00 Çin – Türkiye

MAÇLAR TRT SPORDA

Millilerimizin oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT SPOR ekranlarından voleybol severler ile buluşacak. Müsabakalar, ayrıca S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından da naklen yayınlanacak.

#türkiyevoleybolfederasyonu #spor #voleybol #A Milli Kadın Voleybol Takımımız #tokyo #Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri #tvf
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