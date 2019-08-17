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Filenin Sultanları'nın Gloria Cup'ta şampiyonluk sınavı bugün

Filenin Sultanları, Gloria Cup’ta İtalya’yı da 3-0 mağlup ederken bugün saat 14.30'da şampiyonluk için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Spor 17.08.2019, 10:40 Ramazan Durmuş
Filenin Sultanları'nın Gloria Cup'ta şampiyonluk sınavı bugün
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Filenin Sultanları, Gloria Cup’ta İtalya’yı da 3-0 mağlup ederken bugün saat 14.30'da şampiyonluk için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Antalya Belek’te yer alan Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde, Smart Casual Event’ın organizatörlüğünde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğiyle düzenlenen Gloria Cup turnuvasındaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Millilerimiz, rakibi karşısında ilk seti 25-22, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-17‘lik skorla üstün tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı ve Gloria Cup’ta 2’de 2 yaptı. Filenin Sultanları, Gloria Cup’taki üçüncü ve son maçında ise bugün saat 14.30’ta Sırbistan ile şampiyonluk için karşılaşacak. Mücadeleyi TRT SPOR naklen yayınlayacak.

Karşılaşmanın oyuncusu ise; Milli Takımımızdan Zehra Güneş seçildi. Zehra Güneş, maçın oyuncusu ödülünü ise; Gloria Sports Arena Hotel Müdürü ve Spor Direktörü Görkem Dönmez’in elinden aldı.

TÜRKİYE-İTALYA: 3-0
SALON: Gloria Sports Arena
HAKEMLER: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin

TÜRKİYE: Kübra, Naz, Hande, Zehra, Gözde, Fatma, Aylin (L) (Cansu, Ebrar)
İTALYA: Populini, Molinaro, Morello, Enweonwu, Cecconello, Nwakalor, Napodano (L) (Sartori, Scola)
SETLER: 25-22, 25-14, 25-17
SÜRE: 1 saat  9 dakika (25′, 22′, 22′)

Gloria Cup’ta oynanan diğer mücadelede ise; Sırbistan, Hırvatistan’ı 3-1  (25-17, 25-22, 17-25, 25-23) mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu Sırbistan’dan Brankica Mihajlovic seçildi. Mihajlovic ödülünü ise; TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu‘dan aldı.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #Voleyboly #Filenin Sultanları #italya #Gloria Sports Arena #Antalya Belek
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