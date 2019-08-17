Filenin Sultanları'nın Gloria Cup'ta şampiyonluk sınavı bugün

Millilerimiz, rakibi karşısında ilk seti 25-22, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-17‘lik skorla üstün tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı ve Gloria Cup’ta 2’de 2 yaptı. Filenin Sultanları, Gloria Cup’taki üçüncü ve son maçında ise bugün saat 14.30’ta Sırbistan ile şampiyonluk için karşılaşacak. Mücadeleyi TRT SPOR naklen yayınlayacak.
Karşılaşmanın oyuncusu ise; Milli Takımımızdan Zehra Güneş seçildi. Zehra Güneş, maçın oyuncusu ödülünü ise; Gloria Sports Arena Hotel Müdürü ve Spor Direktörü Görkem Dönmez’in elinden aldı.
TÜRKİYE-İTALYA: 3-0
SALON: Gloria Sports Arena
HAKEMLER: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin
İTALYA: Populini, Molinaro, Morello, Enweonwu, Cecconello, Nwakalor, Napodano (L) (Sartori, Scola)
SETLER: 25-22, 25-14, 25-17
SÜRE: 1 saat 9 dakika (25′, 22′, 22′)
Gloria Cup’ta oynanan diğer mücadelede ise; Sırbistan, Hırvatistan’ı 3-1 (25-17, 25-22, 17-25, 25-23) mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu Sırbistan’dan Brankica Mihajlovic seçildi. Mihajlovic ödülünü ise; TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu‘dan aldı.