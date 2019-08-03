Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri’nde fırtına gibi esiyor

Çin’in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu’ndaki ilk maçında Almanya’dan sonra Çek Cumhuriyeti’ni (Çekya) de 3-1’lik skorla geçerek ikide iki yaptı.

Millilerimiz, Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek olimpiyat elemelerinde 2’de 2 yaptı.

SALON: Beilun

HAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)

TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Kübra, Şeyma, Hande, Cansu, Simge (L) (Fatma, Ezgi, Gözde)

ALMANYA: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova, Dostalova (L) (Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)

SETLER: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17

SÜRE: 1 saat 50 dakika (23′, 29′, 30′, 28′)

Filenin sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’ndeki üçüncü ve son maçında yarın (4 Ağustos 2019, Pazar), Türkiye saati ile 15.00’da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Müsabaka, TRT SPOR, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.