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Filenin Sultanları, yarı finalde

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Filenin Sultanları, Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Spor 04.09.2019, 21:38
Filenin Sultanları, yarı finalde

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final müsabakasında Filenin Sultanları, Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Türkiye’nin rakibi, C Grubu’nu 5’te 5 yaparak birinci sırada tamamlayan ve son 16 turunda Yunanistan’ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hollanda’ydı. Filenin Sultanları, maçın belli bölümlerinde zorlanmasına rağmen taraftar desteğini de arkasına alarak zorlu rakibine 25-20, 25-22, 25-20’lik setlerle üstünlük sağladı ve Avrupa Şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Ilaria Vagni , Koen Luts

Türkiye: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Şeyma, Kübra, Hande, Naz, Gözde, Fatma, Simge (L), (Aylin)

Hollanda: Buijs, Belien, Slöetjes, Daalderop, De Kruijf, Bongaerts, Plak, Balkestein- Grothues, Lohuis, Dijkema, Jasper, Koolhaas, Knip(L), (Schoot)

Setler: 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 1 saat 18 dakika (24, 27, 27)

(Yunus Emre Kartal/İHA)
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