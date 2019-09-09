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Filenin Sultanlarından Ankaralılara teşekkür

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Kadın Voleybol Milli Takımımızı destekleyen Ankaralı sporseverlere Türkiye Voleybol Federasyonu teşekkür etti.

Spor 09.09.2019, 16:28 09.09.2019, 16:39 Ramazan Durmuş
Filenin Sultanlarından Ankaralılara teşekkür

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda geçen yılın şampiyonu Sırbistan karşısında finali kaybeden Filenin Sultanlarını Ankaralı voleybol severler yalnız bırakmadı. Şampiyona boyunca kadın Voleybol Milli Takımımızı destekleyen Ankaralı sporseverlere Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinden yayınlanan teşekkür mesajında şöyle denildi:

"Ev sahipliği yaptığımız 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oynadığı tüm karşılaşmalarda Ankara Spor Salonu’nun tamamını doldurarak ay yıldızlı formayı sonunda kadar büyük bir inançla destekleyen ve Millilerimizin elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan, tüm Ankara halkına teşekkür ederiz."

KASAPOĞLU KUTLADI

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkemizde düzenlenen 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla kutladı

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında “Başkent Ankara’da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz etmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #voleybol #Filenin Sultanları #Voleybol Federasyonu #Ankaralılara teşekkür
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