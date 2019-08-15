Finale davetsiz misafir - Deli Mi Ne Kimdir?

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.

Deli Mi Ne Kimdir?

İstanbul Vodafone Park’ta oynanan ve tüm dünyanın gözü üstünde olan UEFA Süper Kupa Finali’ninde ilginç bir olay yaşandı. Maçın oynandığı sırada YouTuber Fester Abdü sahaya girdi. Deli Mi Ne olarak da bilinen YouTuber, güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkartıldı. Deli Mi Ne? sahaya girdi ve işte olanlar.

Deli Mi Ne Süper Kupa Finali’nde sahaya girdi!

Bu yıl Türkiye’de yapılan ve tüm dünyanın gözü üstünde olduğu UEFA Süper Kupa Finali, İstanbul’da Beşiktas’ın stadı Vodafone Park’ta oynandı. Celsea ve Liverpool arasında oynanan maçta sahaya atlayan Fester Abdü, sahada bir süre koştuktan sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve sahadan çıkartıldı.

YouTube’da 4.5 milyon aboneye sahip Fester Abdü’nün sahaya atlaması sosyal medya ağlarında gündem oldu. YouTuber hakkında birçok fikir ve post paylaşılırken, Twitter üzerinden açılan başlıklar dikkat çekti. #DeliMiNeSanaYakışmadı başlığı altında şu ana kadar 9 bin tweet atıldı ve çoğu kişi bu davranışı kınadı.

‘nün sahaya atlamasından sonra birçok tepki geldi ve Deli Mi Ne? kanalının abone sayısı düşmeye başladı. Deli Mi Ne? kanalı, 2 saat içerisinde 20 bine yakın abone kaybetti ve 4 milyon 550 bin aboneye geriledi.kanalı için düşüş devam ediyor.

Ali Abdüsselam Yılmaz Kimdir?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü'nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdüsselam Yılmaz'dır. Tam net olmamakla birlikte bazı kaynaklardan erişilen bilgiye göre aslen Adana'lıdır. 1993 doğumludur ancak, doğum tarihi gün ve ay olarak bilinemediği için Burcu'na ulaşılamamıştır. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 66'dır.