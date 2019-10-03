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Flöreciler Kocaeli'de buluşacak

- Türkiye Eskrim Federasyonunca 5-6 Ekim'de düzenlenecek "10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası"na 537 eskrimci katılacak

Spor 03.10.2019, 10:57
Flöreciler Kocaeli'de buluşacak
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KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'de 5-6 Ekim'de "10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası" düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 faaliyet programında yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası" Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Kocaeli'nin ev sahipliğindeki açık turnuvada, Türkiye'nin 11 ilinden 537 eskrimci bir araya gelecek.

Turnuvada iki gün boyunca Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan flöreciler piste çıkıp madalya mücadelesi verecek.


#eskrim #Flöre #Kocaeli
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