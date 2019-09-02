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Florin Andone, Galatasaray'da

- Sarı-kırmızılı kulüp kiralama ücreti olarak The Brighton & Hove Albion'a 700 bin avro ödeyecek

Spor 02.09.2019, 16:41
Florin Andone, Galatasaray'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kulüp, Rumen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini de açıkladı.

#florin andone #futbol #Galatasaray
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