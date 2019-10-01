FNSS liderlik ve ekip ruhunu “mavi vatana“ taşıdı

ANKARA (AA) - FNSS Yelken Takımı, ilk kez katıldığı Bosphorus Cup 2019'da ikinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28-29 Eylül'de tüm dünyadan 800 yelkenci, iki kıta arasında İstanbul Boğazı'nda "Temiz Deniz" temasıyla yarıştı.

Haziran ayında kurulan FNSS Yelken Takımı, en çekişmeli sınıflardan biri olan IRC 1 sınıfında, 50 farklı ekiple mücadele ederek, önemli bir başarıya imza attı.

İçinde birçok değişkeni barındıran, stratejik düşünme, problem çözme, stres altında karar verme, değişim yönetimi, planlama, iletişim ve en önemlisi takım çalışması gibi konularda önemli yetkinlik isteyen bir spor olan yelkencilikte kazanılan başarı FNSS için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

FNSS Alfa Liderlik Akademisinde gerçekleştirilen çalışmalarla pekiştirilen, analitik düşünce becerisi, değişik koşullara çabuk adapte olma ve takım çalışmasına yatkınlık gibi temel özelliklerin iş hayatı dışında da başarılar getirmesi, akademinin gelişim konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

En zorlu koşullarda yüksek performans gösteren kara savunma sistemleri tasarlayan ve üreten FNSS, çalışanların profesyonel ve yarı profesyonel sportif etkinliklere katılımını destekliyor.