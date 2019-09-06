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Formula 1'de sıradaki durak İtalya

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek.

Spor 06.09.2019, 10:03 06.09.2019, 10:31
Formula 1'de sıradaki durak İtalya
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İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da yapılacak sezonun 14. yarışıyla sürecek.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 13 yarışın 10'unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 8 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarıştan galip ayrıldı.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardığı sezonda Ferrari ilk birinciliğini Belçika Grand Prix'sinde genç pilotu Charles Leclerc ile elde etti.

Formula 1'de Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 268 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

3. Max Verstappen (Hollanda): 181

4.Sebastian Vettel (Almanya): 169

5. Charles Leclerc (Monaco): 157

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 471 puan

2. Ferrari: 326

3. Red Bull: 254

4. McLaren: 82

5. Toro Rosso: 51

#Ferrari #Formula 1 #italya #Lewis Hamilton #MONZA
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