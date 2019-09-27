Son Dakika
MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi
Sivas’ta samanlık yangını
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama
Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti
Donanmanın incileri İstanbul limanlarında
Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi

- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile oynayacağı maçın misafir tribün biletlerinin tamamı satıldı

Spor 27.09.2019, 23:08
Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi
banner63


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın misafir tribün bilet satışı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Saint-Denis'teki Stade de France'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmaya Türk futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, taraftarlara teşekkür edilirken, "A Milli Takım'ın yanında olacak tüm taraftarlarımızdan Stade de France'a biletleriyle birlikte aldıkları 'Beyaz' formalarını giyerek gelmelerini bekliyoruz." denildi.

#A Milli Futbol Takımı #bilet #EURO 2020 #Fransa #futbol #H Grubu #teşekkür
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@