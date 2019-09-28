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Fransa’dan sonra Türkiye’de de rakipler
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeni transferleri Luiz Gustavo ve Radamel Falcao Fransa’dan sonra Türkiye’de de birbirlerine rakip oldu.
Spor 28.09.2019, 21:11
Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki takımın yeni transferleri Radamel Falcao ve Luiz Gustavo, Fransa’dan sonra Türkiye’de de rakip oldu. Fransa Ligi’nde Marsilya forması giyen Gustavo ve Monaco’da oynayan Falcao geçtiğimiz sezon son olarak 4. haftada oynanan Monaco-Marsilya maçında karşı karşıya gelmiş ve bu müsabaka 3-2’lik Marsilya galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Maçta Gustavo ve Falcao 90 dakika sahada kalırken, Kolombiyalı yıldız Marsilya ağlarına 1 de gol atmıştı. Bu müsabakanın ardından karşılaşmayan ikili Türkiye’ye transferleri sonrasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ter döktüler.(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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