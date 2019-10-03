Fransa’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde karşılaşacağı Fransa Milli Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım’ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde karşılaşacağı Fransa Milli Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.
İzlanda ile 11 Ekim 2019 Cuma günü Reykjavik’te, ardından da Türkiye ile Saint-Denis’teki Stade de France’da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45’te karşılaşacak Fransa’nın Teknik Direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Defans: Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Raphal Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Léo Dubois (O.Lyon), Benjamin Pavard (Bayern Münih)
Orta saha: N’Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Blaise Matuidi (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih)
Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético Madrid)."(İHA)
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