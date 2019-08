ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "Oyun içinde zaman zaman parlayan ışığımızı 90 dakikaya daha dengeli yaydığımızda, sanırım istediğimiz performansa daha da yaklaşacağız." ifadesini kullandı.

Çapa, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, geçen hafta Adanaspor karşısında skor üstünlüğünü ellerine geçirmelerine rağmen yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremediklerini, sonuçta maçı kaybettiklerini hatırlattı.

Her şeyin birkaç saniye içinde olup bittiğini ancak kendilerinin maçlara hafta boyu hazırlandıklarını hatırlatan Çapa, şöyle devam etti:

"Futbolcu arkadaşlarımın performansından genel olarak memnunum. Oyun içinde zaman zaman parlayan ışığımızı 90 dakikaya daha dengeli yaydığımızda, sanırım istediğimiz performansa daha da yaklaşacağız. Eskişehirspor'da şu an için mevcut koşullar içinde herkes kendine düşenin en iyisini yapmak için çaba gösteriyor; biz sahadakiler, çalışanlar, yöneticilerimiz, taraftarımız. Futbol, sezonlara sığdırılamayacak kadar uzun bir maraton. Şu anda Eskişehirspor belki en zorlu etabı koşuyor. Şimdi önemli olan koşmaya devam etmek. Futbol sonuç oyunu ama bizler aynı ailenin parçaları olarak sadece sonucu değil, her birimizin gösterdiği çabayı da değerlendirelim."

- "En önemli desteği taraftarımızdan alacağız"

Çapa, camia olarak olumsuza değil olumluya odaklandıklarında, taşıyacakları pozitif enerjinin sahaya, tribünlere ve sonuçlara da yansıyacağını vurguladı.

Eskişehirspor'u rahata çıkaracak olasılıkların artması için emek sarf etmeleri gerektiğine değinen Fuat Çapa, şunları kaydetti:

"Bu hafta bize benzer süreçleri yaşamış, genç, koşan bir takımla mücadele edeceğiz ama Eskişehir'de her zaman bir tane favori var. Belki bu hafta tribünlerde cezalı olan taraftarlarımız yer almayacak. Kimse kimsenin yerini dolduramaz ama Eskişehirspor coşkusunun bu kulübe gönül veren herkeste olduğuna şahidim. Bu yüzden pazar günü Bursaspor karşısında yine en önemli desteği taraftarımızdan alacağız. Kazandığımız her topta, gösterdiğimiz her çabada onların sesi yükseldikçe oyunun şekli de değişecektir. Biz sahada Eskişehirliler tribünde mücadele ettikçe, elbette Eskişehirspor için güzel şeyler olacak. Yeter ki umuttan ve mücadeleden vazgeçmeyelim."