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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

- Türkiye, Danimarka’ya 6-0 mağlup oldu

Spor 05.10.2019, 18:53
Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu 12. Grup'taki ikinci maçında Danimarka’ya 6-0 yenildi.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan ve İtalyan hakem Graziella Pirriatore’nin yönettiği karşılaşmada Danimarka, 14. dakikada Olivia Moller, 23. dakikada Sofie Lundgaard, 37. dakikada Kevser Kartal (kendi kalesine), 45+2. dakikada Hasbo Josefine, 61. dakikada Rasmussen Mathilde ve 70. dakikada Cornelia Kramer’in golleriyle maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Kosova’yı 6-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında bir pozisyonda yerde kalan ve nefes almakta zorluk çeken Kosovalı oyuncu Fortesa Berisha, sahaya çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kosovalı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlk maçında Macaristan’a 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçını 8 Ekim’de Kosova ile yapacak.

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