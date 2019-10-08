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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Türkiye, 12. Grup'taki son maçında Kosova ile 2-2 berabere kaldı - Grubu 1 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, Elit Tur'a yükselemedi

Spor 08.10.2019, 20:26
Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri


ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup'taki son maçında Kosova ile 2-2 berabere kaldı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde 12. Grup'taki son maçında, Kosova ile karşılaştı.

Maçta milli takımın gollerini 3. dakikada Şehriban Dülek ile 90. dakikada Cansu Gürel attı. Kosova'nın gollerini ise 36. dakikada Albulena Fejza ve 67. dakikada Anjeza Rexhepi kaydetti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Danimarka ile Macaristan 0-0 berabere kaldı.

İlk maçında Macaristan'a 2-0, ikinci maçında Danimarka'ya 6-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, grubu 1 puanla 3. sırada tamamlayarak Elit Tur'a çıkamadı.

Grubu, 7 puanlı takımlardan, averaj üstünlüğüyle Danimarka birinci, Macaristan ikinci sırada tamamladı. 1 puanı bulunan Kosova ise son sırada kaldı.

Danimarka ve Macaristan, Elit Tur'a yükselen takımlar oldu.

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