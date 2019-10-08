Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- Türkiye, 12. Grup'taki son maçında Kosova ile 2-2 berabere kaldı - Grubu 1 puanla 3. sırada tamamlayan milliler, Elit Tur'a yükselemedi
Spor 08.10.2019, 20:26
ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup'taki son maçında Kosova ile 2-2 berabere kaldı.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde 12. Grup'taki son maçında, Kosova ile karşılaştı.
Gruptaki diğer karşılaşmada ise Danimarka ile Macaristan 0-0 berabere kaldı.
İlk maçında Macaristan'a 2-0, ikinci maçında Danimarka'ya 6-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, grubu 1 puanla 3. sırada tamamlayarak Elit Tur'a çıkamadı.
Grubu, 7 puanlı takımlardan, averaj üstünlüğüyle Danimarka birinci, Macaristan ikinci sırada tamamladı. 1 puanı bulunan Kosova ise son sırada kaldı.
Danimarka ve Macaristan, Elit Tur'a yükselen takımlar oldu.
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