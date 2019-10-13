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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek - H Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşılaşacak
Spor 13.10.2019, 09:32
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta TSİ 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
- A Grubu
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
- B Grubu
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
- H Grubu
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye
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