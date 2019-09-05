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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Beşinci haftanın ilk gününde 4 grupta 9 karşılaşma yapıldı - İtalya, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı

Spor 05.09.2019, 23:49
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 9 maçla başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Konuk olduğu Ermenistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya, J Grubu'nda 5'te 5 yaptı. 6 Eylül 2006'da Fransa'ya 3-1 kaybettiği maçtan bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mağlubiyet yüzü görmeyen İtalya, yenilmezlik serisini 35 karşılaşmaya (29 galibiyet, 6 berberlik) çıkardı.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brighton'dan kiraladığı Rumen santrafor Florin Andone, İspanya'ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı.

Elemelerin 5. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

- D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1

Cebelitarık-Danimarka: 0-6


- F Grubu

Romanya-İspanya: 1-2

Norveç-Malta: 2-0

Faroe Adaları-İsveç: 0-4


- G Grubu

İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1


- J Grubu

Ermenistan-İtalya: 1-3

Finlandiya-Yunanistan: 1-0

Bosna Hersek-Lihtenştayn: 5-0

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri #5. hafta #EURO 2020 #futbol
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