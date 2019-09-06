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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- 5. haftanın 7 maçla devam edeceği elemelerde Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı ağırlayacak

Spor 06.09.2019, 10:24 06.09.2019, 11:05
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 7 maç yapılacak.

H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- A Grubu:

16.00 Kosova - Çekya

19.00 İngiltere - Bulgaristan

- B Grubu

19.00 Litvanya - Ukrayna

21.45 Sırbistan - Portekiz

- H Grubu

19.00 İzlanda - Moldova

21.45 Türkiye - Andorra

21.45 Fransa - Arnavutluk

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #Andorra #elemeler #EURO 2020 #türkiye
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