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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Elemelerde 6. hafta maçları yarın başlayacak - H Grubu'nda yer alan Türkiye, 10 Eylül Salı günü Moldova'ya konuk olacak

Spor 07.09.2019, 09:55
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.

Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


- D Grubu


19.00 Gürcistan-Danimarka

19.00 İsviçre-Cebelitarık


- F Grubu


19.00 Romanya-Malta

21.45 İspanya-Faroe Adaları

21.45 İsveç-Norveç


- J Grubu


16.00 Ermenistan-Bosna Hersek

21.45 Yunanistan-Liechtenstein

21.45 Finlandiya-İtalya


#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #elemeler #EURO 2020 #futbol
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