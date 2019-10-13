Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- Yedinci haftanın üçüncü gününde 3 grupta 8 karşılaşma yapıldı - J Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, üçüncü gününde 8 karşılaşmayla devam etti.
EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının üçüncü gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı.
J Grubu'nda mücadele eden İtalya, evinde ağırladığı Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.
Grubun bir diğer maçında Bosna Hersek, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede misafir ettiği Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.
F Grubu'nda, deplasmanda Norveç ile karşılaşan İspanya, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.
Elemelerin 7. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
- D Grubu
Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0
- F Grubu
Faroe Adaları-Romanya: 0-3
Norveç-İspanya: 1-1
Malta-İsveç: 0-4
- J Grubu
Bosna Hersek-Finlandiya: 4-1
Liechtenstein-Ermenistan: 1-1
İtalya-Yunanistan: 2-0
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