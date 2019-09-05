Son Dakika
Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor
Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini ziyaret etti
Türk Metal Sendikasından yüzde 26 zam talebi
Adana'da polise yönelik saldırı önlendi
Aile hekimine muayene olanların sayısı yüzde 5 arttı
Asya borsaları - 05 Eylül 2019
Türkiye Mezunları yeni uluslararası öğrencilere rehber oluyor
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
THY'den şimdi de Orta Avrupa kampanyası

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Elemelerde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek

Spor 05.09.2019, 09:38 05.09.2019, 09:58
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
banner63

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- C Grubu

19.00 Estonya-Belarus

21.45 Almanya-Hollanda

- E Grubu

21.45 Galler-Azerbaycan

21.45 Slovakya-Hırvatistan

- G Grubu

21.45 Slovenya-Polonya

21.45 Avusturya-Letonya

- I Grubu

19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan

21.45 İskoçya-Rusya

21.45 San Marino-Belçika

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #futbol #türkiye
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@