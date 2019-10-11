Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Maç Sonuçları
- Yedinci haftanın ilk gününde 4 grupta 10 karşılaşma yapıldı. San Marino'yu 9-0 yenen Belçika, I Grubu'nda 7'de 7 yaparak finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu
ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, 10 maçla başladı.
EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.
I Grubu'nun zirvesindeki Belçika, ağırladığı San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.
C Grubu'nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Hollanda, Kuzey İrlanda'yı konuk etti. Sahaya ilk 11'de çıkan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı.
Kuzey İrlanda, Magennis'in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti. Fakat Hollanda, Depay'ın 81 ve 90+4, Luuk de Jong'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazanarak grupta liderliğe yükseldi.
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu maçında ise Letonya ile Polonya karşılaştı. Misafir ekip Polonya, Lewandowski'nin 9, 13 ve 76. dakikaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Elemelerin 7. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.
H Grubu'ndaki 7. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Arnavutluk'u ağırlayacak.
Sonuçlar şöyle:
- C Grubu
Belarus-Estonya: 0-0
Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1
- E Grubu
Slovakya-Galler: 1-1
Hırvatistan-Macaristan: 3-0
- G Grubu
Letonya-Polonya: 0-3
Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1
Avusturya-İsrail: 3-1
- I Grubu
Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2
Rusya-İskoçya: 4-0
Belçika-San Marino: 9-0
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