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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlıyor
Elemelerde 7. hafta maçları, yarın başlayacak. H Grubu'nda yer alan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk'u ağırlayacak.
Spor 09.10.2019, 09:51 09.10.2019, 13:45
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.
Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
- C Grubu
19.00 Belarus-Estonya
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda
- E Grubu
21.45 Hırvatistan-Macaristan
21.45 Slovakya-Galler
- G Grubu
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Letonya-Polonya
21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya
- I Grubu
17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Rusya-İskoçya
21.45 Belçika-San Marino
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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