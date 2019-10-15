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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri toplu Sonuçlar

- Sekizinci haftanın ikinci gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

Spor 14.10.2019, 23:53 15.10.2019, 00:29
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri toplu Sonuçlar

ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftasına, 7 maçla devam edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

İngiltere'nin konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşması, tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle iki kez durduruldu. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Stadı'nda oynanan maça, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling'e yönelik ayrımcı davranışlardan ötürü 28. dakikada ara verilerek anons yapıldı. Hakem Ivan Bebek'in, itirazlar üzerine İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in yanına gittiği 43. dakikada oyun bir kez daha durdu.

Fenerbahçe'nin Kosovalı santraforu Vedat Muric, takımının Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede bir gol attı.

- Ronaldo 700. golünü attı

B Grubu'nda Ukrayna, ağırladığı Portekiz'i Yaremchuk'un 6 ve Yarmolenko'nun 27. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek EURO 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.

Portekiz'in golünü, 72. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, milli formayla 95, kariyerindeki 700. golüne imza attı.

Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller'den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6. futbolcu oldu.

Elemelerin 8. haftası, yarın D, F, G ve J gruplarında oynanacak 9 maçla sona erecek.

Sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Kosova-Karadağ: 2-0

Bulgaristan-İngiltere: 0-6

- B Grubu

Ukrayna-Portekiz: 2-1

Litvanya-Sırbistan: 1-2

- H Grubu

Moldova-Arnavutluk: 0-4

İzlanda-Andorra: 2-0

Fransa-Türkiye: 1-1

#8. hafta #2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri #futbol #EURO 2020 #Cristiano Ronaldo
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