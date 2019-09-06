Son Dakika
Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme kararı
Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya yönelik skandal açıklamalara tepki
Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
İEF 88. kez kapılarını açtı
Dünya Motokros Şampiyonası
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta yeni ölüm
“Referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz”
Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

- Türkiye: 2 - İngiltere: 3

Spor 06.09.2019, 23:01
Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri


Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Luis Godinho (Portekiz), Rui Teixeira (Portekiz), Bruno Alves Jesus (Portekiz)

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 81 İlker Yüksel), Doğukan Sinik (Dk. 70 Hüseyin Atakan Üner), Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Berkay Özcan (Dk. 45+1 Muhayer Oktay), Ahmed Kutucu, Cemali Sertel, Ravil Tagir

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Panzo, Chalobah, Davies, Nelson (Dk. 78 Brewster), Gibbs-White (Dk. 81 Godfrey), Nketiah, Foden, Sessegnon (Dk. 58 Greenwood), Guehi

Goller: Dk. 25 Doğukan Sinik, Dk. 51 Mert Müldür (Türkiye), Dk.4 ve 74 Nketiah, Dk. 75 Nelson (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 38 Daivies, Dk. 85 Aarons (İngiltere)


KOCAELİ (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İngiltere'ye 3-2 yenildi.

Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kalırken, İngiltere gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Milliler, grubundaki beşinci maçında Avusturya ile deplasmanda 11 Ekim'de karşılaşacak.

4. dakikada İngiltere karşılaşmanın ilk golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Foden'in pasında kale alanı içinde topla buluşan Nketiah, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Ümit Milli Futbol Takımı beraberliği yakaladı. Ahmet Kutucu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik, meşin yuvarlağı rakip kalecinin sağından ağlara yolladı: 1-1.

51. dakikada ay-yıldızlı ekip, İngiltere karşısında öne geçti. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Mert Müldür, ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1.

73. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Foden'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nketiah'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

74. dakikada İngiltere, sol kanattan atağa çıktı. Panzo'nun ara pasında ceza sahası içinde topu ayağına alan Nelson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.



#UEFA #Ümit Milli Futbol Takımı
Yorumlar (0)
20°
açık
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@