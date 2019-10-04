Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- Türkiye: 0 - Estonya: 0
Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri
Hakemler: Marta Frias Acedo, Silvia Fernandez Perez, Carmela Capistrós Bitrian (İspanya)
Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 78 Selin Dişli), Fatma Kara, Kader Hançar, Ecem Cümert (Dk. 64 Medine Erkan), Ebru Uzungüney (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Melike Pekel
Estonya: Kork, Raadik, Raamet, Zlidnis, Murkhain, Bannikova (Dk. 90 Rosen), Ounpuu, Loo, Kubassova, Tammik (Dk. 76 Laas), Aarna (Dk. 85 Saar)
Sarı kartlar: Dk. 45 Selen Altunkulak, Dk. 90 Kader Hançar (Türkiye)
Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
- TFF Başkanı Nihat Özdemir de izledi
Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.
Özdemir'in yanı sıra, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününden izledi.
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