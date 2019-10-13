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Futbol: Hazırlık maçı

- Yukatel Denizlispor: 3 - Altınordu: 1

Spor 12.10.2019, 18:21
Futbol: Hazırlık maçı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 3-1 yendi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz, Burak Çalık, Barrow ve Mehmet Akyüz ilk 11'i ile başladı.

Altınordu ise, Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Berkay Samancı, Yusuf Yalçın Arslan, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Okan Derici, Muhammed Mert, Fatih Aktay, Engin Bekdemir, Anıl Koç ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmada, Denizlispor'un gollerini 30, 45+1'de Burak Çalık ve 52. dakikada Sedat Şahintürk attı. Altınordu'nun tek golü ise 46. dakikada Anıl Koç'tan geldi.

Hafta başında teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayıran ve bugün Mehmet Özdilek ile sözleşme imzalayan Denizlispor'da takımın başında kulüp antrenörü Levent Kartop yer alırken, Özdilek maçı protokol tribününden kulüp başkanı Ali Çetin ile birlikte takip etti.

#Yukatel Denizlispor #hazırlık maçı #Altınordu
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