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Futbol: Hazırlık maçı - Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 0
Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı golsüz eşitlikle sona erdi.
Spor 07.09.2019, 20:39 07.09.2019, 23:16
ANTALYA (AA) - Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı golsüz eşitlikle sona erdi.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'deki Regnum Carya Otel'in sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekip, Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Cissokho, Chico, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Mert Çölgeçen, Harun Alpsoy, Chahechouhe, Harun Kavaklıdere ve Dala ilk 11'i ile çıktı.
Karşılıklı ataklarla geçen maçta, takımlar son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçın 75. dakikasında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Nsakala, sahada yapılan müdahalenin ardından sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.
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