Futbol: Hazırlık maçı Antalyaspor: 2 - Desna Chernihiv: 1
- Antalyaspor: 2 - Desna Chernihiv: 1
Spor 12.10.2019, 19:33 12.10.2019, 19:55
ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna Chernihiv'i 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, Regnum Carya Oteli'nin sahasında Ukrayna Premier Lig takımlarından Desna Chernhiv ile hazırlık maçında karşılaştı.
Konuk ekibin golünü ise 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas kaydetti.
Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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