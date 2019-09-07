Son Dakika
Tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü
Trump da tebrik etti
Futbol: Toplu sonuç
Seyir halinde alev alan otobüste hasar oluştu
Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Yangını son anda fark ettiler: Faciadan dönüldüler
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
“Faizler düştükçe enflasyon da düşecek”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

Futbol: Hazırlık maçı -Boluspor: 3 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osmanlıspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Spor 07.09.2019, 17:43 07.09.2019, 18:07
Futbol: Hazırlık maçı -Boluspor: 3 - Osmanlıspor: 2
banner63

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osmanlıspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Boluspor ile milli takım arasında Bolu'da kamp yapan Osmanlıspor arasında hazırlık maçı oynandı.

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Bolu ekibi, Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa, Gökhan Sazdağı, Hakan Arslan, Andre Nascimento, Hayrullah Bilazer ve Ümit Kurt ilk 11'i ile çıktı.

Osmanlıspor ise sahada, Castanero, Tamer Işık, Kasım Sun, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Barış Zeren, Halil İbrahim Esen, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk ve Todorovic ilk 11'i ile yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'da 8. dakikada Barış Zeren ve 25. dakikada Beykan Şimşek'in, Boluspor'da ise 14. dakikada Bilal Kısa ile 21. dakikada Hayrullah Bilazer'in golleriyle 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Her iki takımın da ilk yarıdan farklı 11'lerle çıktığı ikinci yarıda Boluspor, 86. dakikada Mustafa Batuhan Altıntaş'ın kaydettiği golle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

#boluspor #hazırlık maçı #Osmanlıspor #tff 1. lig
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@