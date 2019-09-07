Futbol: Hazırlık maçı -Boluspor: 3 - Osmanlıspor: 2
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osmanlıspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.
BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osmanlıspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.
Boluspor ile milli takım arasında Bolu'da kamp yapan Osmanlıspor arasında hazırlık maçı oynandı.
Osmanlıspor ise sahada, Castanero, Tamer Işık, Kasım Sun, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Barış Zeren, Halil İbrahim Esen, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk ve Todorovic ilk 11'i ile yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'da 8. dakikada Barış Zeren ve 25. dakikada Beykan Şimşek'in, Boluspor'da ise 14. dakikada Bilal Kısa ile 21. dakikada Hayrullah Bilazer'in golleriyle 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Her iki takımın da ilk yarıdan farklı 11'lerle çıktığı ikinci yarıda Boluspor, 86. dakikada Mustafa Batuhan Altıntaş'ın kaydettiği golle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
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