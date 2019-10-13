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Futbol: Hazırlık maçı Medipol Başakşehir: 1 - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 0
- Medipol Başakşehir: 1 - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 0
Spor 12.10.2019, 20:28 12.10.2019, 20:33
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
İstanbul temsilcisi, Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho'nun 71. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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