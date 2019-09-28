Futbol: Süper Lig
- Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina (Dk. 60 Ömer Bayram), Nzonzi, Feghouli (Dk. 68 Emre Mor), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90+2 Adem Büyük)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Dk. 46 Deniz Türüç - Dk. 90+2 Tolgay Arslan), Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 90+6 Hasan Ali Kaldırım), Vedat Muric
Sarı kartlar: Dk. 75 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Dk. 78 Marcao, Dk. 82 Mariano (Galatasaray)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi golsüz sona erdi.
53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.
Derbi 0-0 sona erdi.
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