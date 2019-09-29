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Futbol: Süper Lig

- İttifak Holding Konyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor 29.09.2019, 15:01
Futbol: Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Bahtiyar Birinci

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Alper Uludağ, Anicic, Skubic, Shengelia, Milosevic, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Bajic

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Rienstra, Mensah, Pedro Hengrique, Umut Bulut, Bilal Başacıkoğlu, Adebayor

Goller: Dk. 9 Shengelia (Kendi kalesine) (İstikbal Mobilya Kayserispor), 45+1 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 10 Bilal Başacıkoğlu, Dk 29 Pedro Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 41 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.

9. dakikada konuk ekip öne geçti. Pedro Henrique'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Shengelia'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içiresinde topla buluşan Skubic'in gelişini vuruşunda kaleci Lung topu köşeden çıkardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in sert şutu direkten auta gitti.

29. dakikada Shengelia'nın uzaktan sert şutunu kaleci Lung güçlükle çıkardı.

45+1. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasında topla bulaşan Skuvic, topu Milosevic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.


#futbol #İstikbal Mobilya Kayserispor #İttifak Holding Konyaspor #süper lig
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