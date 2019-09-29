Son Dakika
Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı’nda yol çöktü
İstanbul Valiliğinden Ekrem İmamoğlu’na davet edilmedim yanıtı
Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı
Markette silahlar çekildi: 4 yaralı
4. MİLGEM Kınalıada’da Atmaca füzesi kullanılacak
Bu kafenin tüm çalışanları down sendromlu bireyler

Futbol: Süper Lig

- Antalyaspor: 1 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor 29.09.2019, 17:30
Futbol: Süper Lig
banner63


Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

Gol: Dk. 38 Chahechouhe (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 40 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

22. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Donald'ın kaleci Boffin'le karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Diego'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nun sert vuruşunda, sol kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak az fazla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


#antalya #Antalyaspor #BtcTurk Yeni Malatyaspor #futbol #süperlig
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Konyaspor 6 9
6. Galatasaray 6 9
7. Başakşehir 6 8
8. Denizlispor 6 8
9. Çaykur Rizespor 6 8
10. Malatyaspor 5 7
11. Kasımpaşa 6 7
12. Trabzonspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Keçiörengücü 6 10
6. Adana Demirspor 5 9
7. Fatih Karagümrük 6 9
8. İstanbulspor 6 9
9. Altay 6 9
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Real Betis 7 8
13. Getafe 7 7
14. Levante 6 7
15. Osasuna 6 7
16. Celta de Vigo 7 6
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@