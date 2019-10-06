Futbol: Süper Lig
- Demir Grup Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Traore, Kone, Fernando, Yatabare
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Faty, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Orgill
Goller: Dk. 15 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Hasan Kaya (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Bülent Albayrak (Yardımcı Antrenör) Dk. 44 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
9. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
15. dakikada Ankara ekibi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meşin yuvarlak kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
26. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
45+1. dakikada sağdan ceza alanına giren Kitsiou, topu müsait durumdaki Hasan Kaya'ya aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
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