Son Dakika
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç takviyesi
Milli manevi değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı
İran “Türkiye'nin güvenliği mutlaka sağlanmalıdır“
Dışişleri'nden ABD Büyükelçiliğine açıklama daveti
Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı
Tır yolcu durağını altına aldı: 1’i çocuk 2 ölü, 3 yaralı

Futbol: Süper Lig

- Demir Grup Sivasspor: 3 - MKE Ankaragücü: 1

Spor 06.10.2019, 16:07
Futbol: Süper Lig
banner63


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 88 Derlek), Traore (Dk. 69 Cofie), Kone (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando, Yatabare

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 68 Mehmet Sak), Moke (Dk. 83 Sadaev), Faty, Hasan Kaya (Dk. 53 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill

Goller: Dk. 15 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 26 ve 48 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hasan Kaya (MKE Ankaragücü), Dk. 28 Bülent Albayrak (Yardımcı Antrenör) Dk. 44 Appindangoye, Dk. 54 Uğur Çiftçi, Dk. 79 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 87 Goiano (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

Sivasspor 48. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından etkili vuruşunda yan kale direğine de çarpan top filelerle buluştu: 2-1

52. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanı dışında uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Samassa topu kornere çeldi.

71. dakikada İlhan Parlak'ın ceza alanında sol çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa, meişn yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

85. dakikada Faty'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Samassa topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sağ kanattan ani gelişen Sivasspor atağında Goiano, topu Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Bu futbolcunun kaleye paralel gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 3-1

Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

#Demir Grup Sivasspor #futbol #MKE Ankaragücü #süper lig
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Sivasspor 7 12
3. Konyaspor 7 12
4. Fenerbahçe 7 11
5. Gaziantep FK 6 11
6. Antalyaspor 7 11
7. Malatyaspor 7 10
8. Galatasaray 7 10
9. Trabzonspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Balıkesirspor 7 13
3. Akhisar Bld.Spor 7 13
4. Fatih Karagümrük 7 12
5. Altay 7 12
6. Bursaspor 7 12
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 7 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Mallorca 8 7
18. Celta de Vigo 7 6
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@