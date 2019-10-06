Futbol: Süper Lig
- Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek
Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou, Cisse
Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Yılmaz, Dk. 28 Lens, Dk. 39 Ruiz (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.
35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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